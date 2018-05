Deel dit artikel:











Bruins geblesseerd op de training van Excelsior Luigi Bruins

Luigi Bruins is vrijdag op de training van Excelsior in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd tegen Ajax geblesseerd geraakt. De middenvelder van de Kralingers ging door zijn enkel en moest vervolgens door twee man van het veld worden gedragen. Het is nog onbekend hoe erg de blessure van de Rotterdammer is.

Trainer Mitchell van der Gaag kan zondag in elk geval weer beschikken over Jordy de Wijs. De verdediger keert terug van een schorsing. Zondag krijgt Excelsior in de laatste wedstrijd van het seizoen Ajax op bezoek. Beide teams spelen nergens meer om. Dit duel begint om 14:30 uur en wordt live uitgezonden op Radio Rijnmond.