Eerste ei webcambuizerd uitgekomen: 'Dit is fantastisch, je ziet 'm waggelen'

Het eerste ei van de webcambuizerd uit de Hoeksche Waard is vrijdagochtend uitgekomen. Het pluizige kuiken wordt goed in de gaten gehouden door de ouders, zo is te zien op de beelden.

De live webcam is begin februari boven een - toen nog - leeg roofvogelnest gehangen, ongeveer twaalf meter boven de grond in een boom op particulier terrein. Een maand later heeft een buizerd het kant en klare nest ontdekt .

In totaal legde de roofvogel daar drie eieren. "Dit ei is na 31 dagen uitgekomen", vertelt Wouter Joosten, eigenaar van de tuin. Hij volgt de ontwikkelingen van de jonge buizerdfamilie op de voet. Toen hij vanochtend een appje kreeg dat het nu ieder moment kon gebeuren, was Joosten dan ook in zijn nopjes.

"Vannacht om twee uur was er al wat beweging te zien en vanochtend om zeven uur kreeg ik te horen dat het ei was uitgekomen", vertelt Joosten. "Het is echt fantastisch. Als moeder even weg is, zie je het kuiken waggelen. Hij is echt nog een beetje clumsy."

Iedere dag een kuiken

Het is de eerste keer in Nederland dat de geboorte van een buizerd in zo'n vroeg stadium live is vastgelegd. "Wij zagen ze hier in de tuin regelmatig rondvliegen, maar dan waren de kuikens al een stuk ouder."

Het jong heeft veel honger en moet dan ook continu gevoerd worden. "Dat is hard werken voor de vader, want moeder moet nog broeden op de andere eieren."

Joosten denkt dat de andere twee kuikens snel worden geboren. "Ik verwacht eigenlijk dat er de komende twee dagen iedere dag een nieuw kuiken bijkomt."

Bekijk hier de eerste beelden van het kuiken: