Advocaat over Sparta: 'Goed team niet wijzigen in nacompetitie'

Sparta treedt zondag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met een fitte selectie aan. Alleen Mark Veenhoven heeft een lichte blessure. Trainer Dick Advocaat zegt tegen RTV Rijnmond dat hij zijn elftal niet snel zal wijzigen in de nacompetitie als de komende basisopstelling het goed doet tegen de Heraclieden.

De Kleine Generaal weet alleen nog niet met welk team hij zondag gaat aantreden. "Het is prettig dat we nu eens een wedstrijd spelen zonder de spanning van het moeten", zegt Advocaat. "Maar aanstaande donderdag moet dat in de nacompetitie weer gaan gebeuren." Waarschijnlijk zal SC Cambuur daarin de tegenstander zijn voor de Kasteelclub.

'Weinig balans in de groep'

Advocaat vertelt dat hij een zwaar halfjaar bij Sparta heeft gehad. "Ik had meer punten verwacht. Maar ik werk prima met deze jongens. Ze zijn allemaal positief ingesteld." Toch heeft hij een kritiekpuntje. "Te veel spelers hebben dezelfde kwaliteiten. Er zit weinig balans in de groep. Maar dat is de taak voor de volgende coach (Henk Fraser, red.)."

