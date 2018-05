Regio herdenkt oorlogsslachtoffers

Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijdag oorlogsslachtoffers herdacht. Naast de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam vrijdagavond, worden overdag en 's avonds in de regio kransen gelegd en twee minuten stilte gehouden. Een greep uit de bijeenkomsten:

Rotterdam

Bij het Nationaal Koopvardijmonument De Boeg, aan de noordkant van de Erasmusbrug, is vrijdagochtend een herdenking gehouden voor alle omgekomen zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook burgemeester Aboutaleb was daarbij aanwezig.

In Rotterdam-Vreewijk hebben omwonenden stilgestaan bij verzetsstrijders die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het 4 mei-comité Vreewijk deed een oproep aan alle jongeren uit de buurt om erbij aanwezig te zijn, omdat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, nooit vergeten mag worden.



Ook op de Noordsingel werd herdacht; om 11.00 uur werd hier twee minuten stilte gehouden. Daarnaast werd er in het bijzonder aandacht besteed aan een piloot van de Royal Air Force die in juli 1941 zijn aangeschoten vliegtuig liet neerstorten in de Noordsingel en daarmee het leven van vele omwonenden redde. Een viertal kinderen van basisschool De Klimop lazen hun zelfgeschreven gedichten voor.

Op begraafplaats Hofwijk in Overschie werd om 14.00 uur ook twee minuten stilte gehouden. Hier werd extra aandacht besteed aan de mannen en vrouwen die na het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 alsnog om het leven kwamen.

Drechtsteden

In Dordrecht wordt een stille tocht gehouden vanaf het Oranjepark naar het Sumatraplein. Daar worden kransen neergelegd en volgt twee minuten stilte.

De burgemeester van het Roemeense plaatsje Orăştie, partnergemeente van Sliedrecht, zal vrijdagavond samen met de Sliedrechtse burgemeester een krans neerleggen voor alle oorlogsslachtoffers.

Hoeksche Waard

Piershil heeft vrijdagochtend bezoek gekregen van Engelse soldaten. Zij hebben voorafgaand aan de officiële dodenherdenking een krans gelegd voor de omgekomen Canadese officier Robert Echlin. Hij ligt begraven op de oude begraafplaats in Piershil.

In Heinenoord trekt vrijdagavond een stille tocht door het dorp. Bij het monument 'Moeder', langs de N217, worden toespraken gehouden en wordt twee minuten stilte in acht genomen.

Schiedam

Dertig Schiedamse oorlogsslachtoffers zijn bij een speciale bijeenkomst om 15:00 uur herdacht. De herdenking was bij de begraafplaats de Beukenhof, waar de Schiedammers begraven zijn.

Bij Kop van de Plantage, het monument aan de Gerrit Verboonstraat, wordt vrijdagavond om 20:00 uur twee minuten stilte gehouden. Zondag is een aparte bijeenkomst om de oorlog in Nederland-Indië te herdenken. In overleg met veteranen is dit vlak na de Dodenherdenking van 4 mei.