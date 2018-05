Faik over Excelsior-Ajax: 'Anders aantreden dan vorige week'

Excelsior speelt komende zondag tegen Ajax om de sportieve eer. De Kralingers kunnen terugkijken op een prima seizoen, maar vorige week werkten zij een zwakke wedstrijd af tegen FC Groningen (4-0). "Ik hoop dat we tegen Ajax anders aantreden dan vorige week", aldus Hicham Faik, die tegen de Amsterdammers zijn laatste wedstrijd voor Excelsior speelt.

"Al met al moeten we tevreden zijn met het aantal punten dat we hebben gehaald", zegt de middenvelder, die komend seizoen te bewonderen is in het shirt van de Belgische club Zulte Waregem.

Faik kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Excelsior. "Ik heb mezelf kunnen laten zien. De club heeft mij dit podium gegeven om deze vervolgstap te maken. Ik heb geen seconde spijt gehad."

Wat Faik nog meer te vertellen had over zijn laatste duel voor Excelsior tegen Ajax, zie je in het bovenstaande interview met Lennart de Pee.