Regionale havens en stranden ontvangen Blauwe Vlaggen

De Lingehaven in Gorinchem kreeg een Blauwe Vlag én een Groene Wimpel. Foto: Gemeente Gorinchem

Verschillende stranden en jachthavens in onze regio hebben donderdag een Blauwe Vlag verdiend. De onderscheiding wordt uitgereikt aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn.

Onder meer stranden in Nesselande, Hoek van Holland, Hellevoetsluis, Rockanje en Ouddorp hebben een Blauwe Vlag in ontvangst mogen nemen.

De stranden krijgen de onderscheiding als ze voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid.



Naast de stranden ontvingen ook meer dan tien jachthavens de onderscheiding. Havens in onder meer Middelharnis, Rockanje, Ouddorp, Herkingen en Oude-Tonge vielen in de prijzen.

Jachthavens kunnen ook nog in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Zij kunnen deze verdienen als ze naast de eerder genoemde criteria ook nog extra inspanningen hebben geleverd op het gebied van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Lingehaven in Gorinchem was een van de gelukkigen die voor het eerst een Groene Wimpel in ontvangst heeft mogen nemen.



De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de criteria voldoen.