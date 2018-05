Deel dit artikel:











Spookbewoner gesnapt met big shoppers vol wiet Big shoppers vol wiet - Foto: Politie

De politie heeft donderdag een flinke hoeveelheid wiet en contant geld gevonden in een huis aan de Ebenhaëzerstraat in Rotterdam-Carnisse. Een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

Een agent in burger rook onraad, toen hij twee mannen op de Jonker Fransstraat elkaar iets zag geven. Hij waarschuwde zijn collega's die de verdachte volgden en controleerden. Daarbij werd een sleutel gevonden van het huis in de Ebenhaëzerstraat. In de woning lagen tassen met 80 kilo wiet en 6.000 euro. Die zijn in beslag genomen. De politie noemt de man een spookbewoner, omdat hij niet stond ingeschreven op het adres in Carnisse, maar wel de sleutel van het huis had.