Spierings: 'Nacompetitie Sparta wordt nieuwe ervaring voor me' Stijn Spierings

Sparta-middenvelder Stijn Spierings hoopt zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een goed gevoel over te houden. De Kasteelclub is al zeker van een plaats in de nacompetitie, dus het duel tegen de zwart-witten gaat nergens meer over. "We zijn nog niet met Cambuur bezig. Eerst focussen we ons op komende zondag", zegt de middenvelder.

De nacompetitie wordt een nieuwe ervaring voor Spierings. "Ik zal aan de oudere jongens vragen hoe het is. Bart Vriends heeft het al vier keer meegemaakt. In de kleedkamer zit ik naast hem, dus ik vraag het aan hem", lacht hij. Waar het gevaar voor Sparta ligt, vindt de middenvelder lastig te zeggen: "Misschien een stukje onderschatting, of denken dat een ploeg de wedstrijd 'zomaar even wint', maar dat is bij ons niet het geval." Wat Spierings nog meer te melden had over de degradatiestrijd van Sparta, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.