Corneille aan de slag bij Excelsior Maassluis

Dogan Corneille is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Excelsior Maassluis. Hij tekent een contract voor een jaar bij de Tricolores. De voormalig coach van onder andere ASWH en RVVH volgt Jeroen Rijsdijk op, die komend jaar Jong Sparta onder zijn hoede neemt.

Corneille komt over van eredivisionist Willem II, waar hij assistent-trainer is. Excelsior Maassluis speelt in de tweede divisie. De ploeg is de nummer negen van de competitie met 44 punten uit dertig duels.