Vier tips voor een spectaculair weekend

Er staat een schitterend weekend voor de deur, vol zon en vermaak. Wat je in dat weekend allemaal kunt doen in de regio, vertellen presentatrice Laurence van Ham en cultuurkenner Anton Slotboom je in de wekelijkse uitagenda.

Met deze week: kippenvel in het oorlogsmuseum, superhelden in een blockbuster, een feestje voor de Rotterdamse jazz en groot feest op het Bevrijdingsfestival. De uitgaanstips met Laurence en Anton zijn vanaf deze week ook te zien op televisie. De tips worden op donderdag om 17:45 uur uitgezonden op TV Rijnmond en worden daarna ieder uur herhaald.