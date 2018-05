Deel dit artikel:











Van Emden stelt teleur in openingstijdrit Giro Jos van Emden

Jos van Emden is vrijdag in Jeruzalem met een teleurstellende tijd gefinisht in de openingstijdrit van de Giro d'Italia. De wielrenner uit Schiedam kwam na 9,7 kilometer binnen in een tijd van 12.46 en eindigde als 33e.

Vorig jaar won hij de slottijdrit van de Ronde van Italië en daarom hoopte Van Emden in de Israëlische hoofdstad de roze trui te pakken. Dat lukte dus niet. Titelverdediger en landgenoot Tom Dumoulin won in een tijd van 12.02. Tijdens de tijdrit in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem bleef hij Australiër Rohan Dennis twee seconden voor. Voornaamste uitdager Chris Froome finishte 37 seconden langzamer dan Dumoulin nadat hij tijdens een verkenning van het parcours gevallen was. Dumoulin lijkt daarmee de basis te hebben gelegd voor het prolongeren van zijn titel.