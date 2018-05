Deel dit artikel:











Doventolken vertalen complete finale Songfestival Waylons Outlaw in em in gebarentaal - Foto: Youtube

Een team van zeventien Nederlandse doventolken is druk bezig alle liedjes van het Eurovisie Songfestival te vertalen. De vertalingen worden later via een livestream uitgezonden vanuit het dovenclubhuis in Rotterdam-Alexander.

Volgende week gaat het Eurovisie Songfestival van start. Voor veel mensen is het grote spektakel een feest. Maar wat als je doof of slechthorend bent? Doventolk Rosanna Demkes-Wareman kwam met een collega op het idee om de inzendingen van alle landen te vertalen naar gebarentaal. ''We hebben gewoon een ontzettend leuk team bij elkaar kunnen krijgen. We hebben het voor elkaar gekregen om alle 43 landen te kunnen verdelen over onze groep. Elk liedje wordt vertaald", vertelt Rosanna enthousiast. Niet eenvoudig

Eenvoudig is het vertalen zeker niet. "Het is een hele leuke uitdaging, maar het is niet makkelijk. Je bent gauw drie tot vier uur bezig met een liedje", verzekert de doventolk. Eenvoudig is het vertalen zeker niet. "Het is een hele leuke uitdaging, maar het is niet makkelijk. Je bent gauw drie tot vier uur bezig met een liedje", verzekert de doventolk. "We hebben de uitdaging dat er ook anderstalige liedjes bij zitten natuurlijk. Het ritme, de sfeer en de melodie van het nummer wil je ook meegeven in je gebaren." Livestream

Op 8, 10 en 12 mei gaat het team van tolken, dat bestaat uit zowel horenden, doven en slechthorenden, via een livestream op Facebook het hele Songfestival vertolken. Dat gebeurt bij SWeDoRo, het dovenontmoetingscentrum in Rotterdam. Op 8, 10 en 12 mei gaat het team van tolken, dat bestaat uit zowel horenden, doven en slechthorenden, via een livestream op Facebook het hele Songfestival vertolken. Dat gebeurt bij SWeDoRo, het dovenontmoetingscentrum in Rotterdam. Op 12 mei kunnen doven en slechthorenden zelfs naar het clubhuis komen om de vertalers live aan het werk te zien. Bekijk hieronder de Nederlandse songfestivalinzending in gebarentaal: