Rijnmond Staat Stil bij Syrische vluchtelingen

Repetitie voor het theaterstuk My Name Is over vluchten en elders een nieuw heenkomen vinden

De miljoenen Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en de miljoenen Syriërs die het gewapend conflict in hun land ontvluchten hebben een ding gemeen: ze zijn van huis en haard verdreven en moeten elders een nieuw onderkomen vinden. Rijnmond staat stil bij de Syrische vluchtelingen en hoe zij 4 en 5 mei beleven.

"Oorlog kent alleen maar verliezers", zegt de Syrische Rotterdammer Rosh Abdelfatah. "Een overwinning vieren vind ik slecht, maar de vrijheid vieren sta ik volledig achter."

Rosh Abdelfatah vluchtte in 1999 voor de vader van de huidige president Assad nadat hij zonder opgaaf van reden werd opgepakt en in de gevangenis belandde. Hij was toen 18 jaar en kwam in Rotterdam terecht.

Toen de revolutie in 2011 in de straten van Damascus losbarstte, ging Rosh de opstand ondersteunen. Via Facebook, acties en door zelf naar Syrië te gaan. Nu werkt hij aan een film waarin hij de balans opmaakt over de revolutie die 7 jaar geleden hoopvol begon, maar ontaardde in een gewapend conflict met alleen maar verliezers.

Theater

De 30-jarige Bader Atem is één van de vele Syrische vluchtelingen die de Middellandse zee heeft getrotseerd. Hij vertelt zijn vluchtverhaal in de theatervoorstelling My Name Is.

"Ik ben van Istanboel gereisd naar Algerije en Libië en toen met de boot naar Sicilië. Als ik van tevoren had geweten hoe gevaarlijk het was, had ik het niet gedaan. Het was levensgevaarlijk op de boot met veel te veel mensen. Je bent alleen en je moet alleen slapen. Maar ik had geen weg meer terug."

Bader Atem moest zijn technische studie in Aleppo onderbreken vanwege gevechten en bedreigingen. Nu studeert hij aan de TU Delft en hoopt ooit terug te kunnen keren naar zijn land om daar windmolens te bouwen.

"Ik wil hier mijn kennis uitbreiden en ik hoop iets te kunnen betekenen voor mijn land en het weer op te bouwen, ooit."

Aansluitend aan Dodenherdenking is er een preview van de theatervoorstelling My Name Is in het huiskamertheater van Tante Nino op het Noordereiland. In juni is de voorstelling te zien in het Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht.