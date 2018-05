Deel dit artikel:











Van jongs af aan dolverliefd op het circus Circusstad 2017 Foto: Fred Ernst Circusstad 2018

Nu het Rotterdamse circus op het Schouwburgplein in volle gang is, denkt Olivia Manse van Circusstad Rotterdam met weemoed terug aan het moment dat ze verliefd werd op het circus. "Eén keer per jaar of één keer per twee jaar kwam het circus vanuit Zuid-Amerika met de boot naar Curaçao."

Dat is inmiddels al tien jaar geleden, maar bij Circusstad Rotterdam sloeg jaren later de vonk weer over. Manse groeide op op Curaçao. Toen ze in Rotterdam kwam wonen ging ze eerst aan de slag als vrijwilliger bij het circus en later als assistent productie. Maar Manse is niet de enige die al op jonge leeftijd viel voor het vak: de directrice van Circusstad was 7 toen ze de voor haar onvergetelijke voorstelling van het campingcircus zag. Zo hebben meer medewerkers verhalen over hun jeugdliefde: het circus. In volle gang

Circusstad Rotterdam staat sinds woensdag op het Rotterdamse Schouwburgplein. Tot zondag zijn verschillende grote en kleine circusacts te zien. Circusstad Rotterdam staat sinds woensdag op het Rotterdamse Schouwburgplein. Tot zondag zijn verschillende grote en kleine circusacts te zien. Het Rotterdamse Circus Rotjeknor werkt deze week samen met het Colombiaanse Circolombia. Deze Zuid-Amerikaanse circusschool is 21 jaar geleden opgericht om talentvolle straatkinderen een kans te geven.

Manse keek jaren geleden op Curaçao ademloos naar de act waarin twee motoren in een kooi rondreden. "Geen kind die daar niet van onder de indruk was." "Nu ben ik echt, echt fan. Ik krijg geen genoeg van al die voorstellingen. Eigenlijk sta ik nu op een toren van drie man. Jammer dat de luisteraars dat nu net even niet kunnen zien", zegt Manse op Radio Rijnmond.