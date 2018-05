Rijnmond Staat Stil bij Arend en Philip Spetter

Arend en Philip Spetter waren joodse broers uit Rotterdam, die tijdens de oorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen in nazi-Duitsland. Van beiden is onlangs een zogeheten Stolperstein neergelegd.

Voor Arend was dat in de Samuel Müllerstraat in Rotterdam-West. Daar waar hij voor het laatst had gewoond. Philip werd opgepakt toen hij in de Boezemstraat in Crooswijk woonde.

Bij de steenlegging was familie van Arend en Philip aanwezig en het bijzondere was: ze hadden elkaar tot dat moment nooit ontmoet. Het is het wonderlijke verhaal van een familie-samenkomst, 73 jaar na de bevrijding.

Luisteraars

Het begint in december 2017 als Johan van de Hoeven van Museum Rotterdam in het Radio Rijnmond-programma Middag aan de Maas een oproep doet. Uit de lijst getransporteerde joden had hij Arend Spetter geselecteerd. De Stolperstein was al gemaakt, maar verder wist hij niet veel van de man. Konden luisteraars misschien helpen?

Elly de Reus(81) zat te luisteren: "Ik dacht meteen: dat gaat over oom Arie! Ik heb mijn nicht Jurijnie gebeld en die heeft het afgehandeld." Jurijnie Schouten(71): "Ik had veel stukken liggen van Arend en kopieën heb ik aan het Museum Rotterdam gegeven."

Het meest bijzondere stuk is een brief die Arend heeft geschreven, toen hij in de trein naar kamp Vught zat. Jurijnie:"Hij heeft die uit de trein gegooid, hij is langs het spoor gevonden en naar de Samuel Müllerstraat gestuurd. Zijn vrouw heeft hem altijd in een bijbeltje bewaard."

In de brief schrijft hij: "Stuur mij een pakketje naar Vught. Houd goed moed. Ik weet niet wat er met mij gebeurt. Ik denk steeds aan jullie." Het bleek het laatste teken van leven van Arend.





Tweede steen

Volkomen toevallig bleek er nog een aanvraag te zijn gedaan voor een Stolperstein, voor ene Philip Spetter. Dat bleek de broer van Arend te zijn geweest. Via het Museum Rotterdam werden de beide families met elkaar in contact gebracht. En zo geschiedde, dat Elly en Jurijnie de hand konden schudden van Ave Vermeer(81), de dochter van Philip Spetter.

Thuis bij Ave (spreek uit 'Eef") in Rotterdam-Oost zijn ze nog niet van de verbazing bekomen, dat ze elkaar na al die jaren hebben ontmoet, als 'Spettertjes'. Tegelijk is er het diepe besef van het gedeelde verdriet, over het lot van hun voorvaderen.

Arend Spetter overleed op 31 januari 1944 in het Poolse Janina, vlakbij Auschwitz. Philip werd ruim een maand daarna opgepakt en belandde via meerdere tussenstations in de 'dodentrein' naar Dachau. Het eindstation heeft hij nooit bereikt. Philip Spetter overleed zoals zovelen onderweg, eind april 1945. Vlak voor de bevrijding.

Ave, Elly en Jurijnie gaan elkaar vaker zien. Het eerste doel is een volgende Stolperstein, voor de stamvader Emanuel Spetter, vader van Arend en Philip.

