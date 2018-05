Deel dit artikel:











De Wolf in FC Rijnmond: 'Een onvoldoende voor dit seizoen van Feyenoord' John de Wolf in FC Rijnmond

Als het aan John de Wolf ligt, dan krijgt Feyenoord voor dit seizoen een onvoldoende. Ondanks de bekerwinst is hij niet te spreken over het niveau van de Rotterdamse club. "Dit jaar was Feyenoord in de competitie veel te zwak", aldus de oud-verdediger in FC Rijnmond.

De eredivisie werkt komende zondag de laatste speelronde af. Presentator Etienne Verhoeff had daarom een goedgevulde in de regionale voetbaltalkshow. Niet alleen De Wolf schoof aan. Ook radiocommentator Sinclair Bischop en analist Geert den Ouden waren van de partij. In FC Rijnmond bespraken de mannen ook de degradatiestrijd van Sparta en de terugwedstrijd van FC Dordrecht tegen SC Cambuur in de nacompetitie. Verder zie je een uitgebreide reportage van het bezoek van Feyenoord aan het Sophia Kinderziekenhuis.