Stadsdichter Rotterdam: 'Zeg ze dat we eren wat zij achterlieten'

Na de twee minuten stilte op het Plein 1940 in Rotterdam, was het woord aan stadsdichter Derek Otte. Hij droeg dit gedicht voor:

ZEG ZE

zeg ze dat we vrij zijn

in gelijke mate

dat we bij conflicten

rustig kunnen praten

zeg ze dat we leerden

van wat hier toen is gebeurd

en dan we daarom helpen

wiens levens daar nu wordt verscheurd

zeg ze dat we weten

van wreed en van luguber

dat we niet meer meten

in unter noch in uber

zeg ze dat we denken

naast herdenken, denken aan

zodat we anders doen

dan hoe vroeger is gedaan

zeg ze dat we waken

over wetten, over elkaar

dat 't duister echt passé

en dat de toekomst zonneklaar

zeg ze dat we eren

wat zij achterlieten

de hartenkreten van

zij die ons ontvielen