'Zorg dat Rotterdam tegendraads blijft'

Rotterdam moet oppassen dat het eigen karakter niet verloren gaat. Dat zegt Paul van Laar, directeur van Museum Rotterdam. "De euforie over het vernieuwde is 25 jaar geleden begon bij de opening van Hotel New York." Dat is volgens Van Laar de beloning van de creativiteit en eigenwijsheid van de oprichters van het hotel.

Van Laar doet de uitspraken in een speciale aflevering van RTV Rijnmond over het 25-jarig bestaan van Hotel New York. Volgens de museumdirecteur is het jubileum iets om te vieren.

"Niet alleen voor het hotel, maar voor de hele pier. Jaren geleden was het hier leeg, er was geen enkele activiteit. Mensen twijfelden; komt het ooit goed in Rotterdam?" De komst van het hotel was het begin van die verandering, zegt Van Laar.

Het Rotterdamgevoel

Bezoekers van Hotel New York zeggen te komen voor 'het Rotterdamgevoel'. Het pand staat symbool voor de geschiedenis van de Holland Amerika Lijn en alle Nederlanders die zo geëmigreerd zijn.

Door alle verbouwingen en vernieuwingen op de Rotterdamse Kop van Zuid gaat die sfeer verloren, ziet Roel Dusseldorp, general manager bij Hotel New York.

"Toen ik hier 9 jaar geleden begon, vertelde iedere dag wel iemand over een familielid dat hier gewerkt had of dat hier vertrokken is", zegt Dusseldorp. "Dat is er nu nog één in de week. Over 25 jaar horen we die verhalen helemaal niet meer. Wij moeten zorgen dat het verhaal niet vergeten wordt."

'We stoppen overal beetjes verhalen in'

In Hotel New York moet alles kunnen herinneren aan de geschiedenis van het hotel. "Op placemats, in de menukaarten, we stoppen overal beetjes verhalen in. We willen de sfeer van die geschiedenis behouden."

Komende zomer worden enkele kamers verbouwd. Er worden 'maritieme tintjes' toegevoegd en meer zaken die verwijzen naar de historie van Hotel New York. "Het aanstellen van de portiers was twee jaar geleden al een belangrijke stap. Het zijn gastheren en gidsen tegelijk."

Gemiste kansen

De geschiedenis en de waarde van het hotel mogen niet onderschat worden, vindt Van Laar. Zeker ook het verhaal over de oprichting van het hotel. "Juist op het moment dat iedereen zei 'je bent gek om hier een hotel te beginnen' zijn er mensen die hun creativiteit hebben gebruikt om iets nieuws neer te zetten."

De gemeente mag niet achteroverleunen en moet zorgen dat Rotterdam ook de komende 25 jaar die creativiteit weet te behouden, meent de directeur van Museum Rotterdam.

"Dat betekent: tegendraads en dus niet altijd meegaan met de grote, internationale ontwikkelingen. Koester juist de creativiteit van mensen. Dat je daarmee een slinger kunt geven aan het succes van Rotterdam, heeft Hotel New York wel bewezen."