Eerste 16 omloopwielen Botlekbrug vervangen Botlekbrug Foto: Rijkswaterstaat Botlekbrug Foto: Rijkswaterstaat Botlekbrug Foto: Rijkswaterstaat Botlekbrug Foto: Rijkswaterstaat

De Botlekbrug heeft de eerste 16 nieuwe omloopwielen gekregen. In totaal krijgt de brug 64 nieuwe wielen. Het onderhoud is nodig om problemen met de brug te voorkomen. Sinds de opening in juli 2015 zijn er al 117 storingen geweest.

De omloopwielen zijn nodig om het brugdek omhoog en omlaag te kunnen hijsen. De wielen zijn niet de enige oorzaak voor alle problemen met de Botlekburg., maar na bijna drie jaar zijn ze wel aan vervanging toe. In de volgende fase van de opknapbeurt worden in vier weekenden telkens vier wielen vervangen. In het laatste weekend worden de wielen van het hefdeel verwisseld. Daardoor zal de brug één dag dicht zijn. De brug is afgesloten voor (brom)fietsers van:

zaterdag 23 juni 22:00 tot zondag 24 juni 07.00 uur Voor wegverkeer is de brug afgesloten van:

zaterdag 12 mei 03.00 tot zondag 13 mei 11.00 uur

zaterdag 26 mei 03.00 tot zondag 27 mei 11.00 uur

zaterdag 9 juni 03.00 tot zondag 10 juni 06.00 uur

zaterdag 23 juni 03.00 tot zondag 24 juni 06.00 uur