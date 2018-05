Deel dit artikel:











Schiedammer (66) opgepakt met spandoek

Een 66-jarige man uit Schiedam is vrijdagavond gearresteerd in Amsterdam met een spandoek. Op het doek stond de tekst 'Churchill massamoordenaar' in hoofdletters. Hij is rond de dodenherdenking opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.

Vrijdagmiddag liet een Schiedammer een reclamevliegtuigje met de tekst 'Herdenk ook de Churchill-doden' over de randstad liet vliegen. Volgens de verhuurder van het vliegtuigje wilde de man eerst met 'Churchill massamoordenaar' op de banier de lucht in, maar de verhuurder weigerde dat. Het lijkt erop dat dezelfde man later alsnog met zijn eerste idee op een spandoek Amsterdam is ingetrokken.