Regio viert de vrijheid Het Bevrijdingsfestival in Rotterdam in 2016

De vlag mag uit deze zaterdag: het is Bevrijdingsdag. In het hele land zijn activiteiten om te vieren dat we in Nederland in vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Ook in de regio wordt er stilgestaan bij 5 mei.

Bevrijdingsfestival

In hoeverre het ook letterlijk stilstaan wordt, is bij het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland maar de vraag. Het festival in Het Park bij de Euromast in Rotterdam belooft een groot feest te worden om de vrijheid te vieren, met optredens van verschillende artiesten. Ladysmith Black Mambazo , 5-voudig Grammy Award winnaars, openen het festival in Het Park bij de Euromast. Het Zuid-Afrikaanse zangkoor is vooral bekend geworden door de samenwerking met de Amerikaanse zanger Paul Simon, voor zijn album Graceland. Ook de Rotterdamse dj Fedde Le Grand, dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid, treedt zaterdag op in Rotterdam. Hij vliegt per helikopter naar een aantal locaties van het Bevrijdingsfestival. Andere Ambassadeurs van de Vrijheid dit jaar zijn Ronnie Flex en MY BABY, die overigens niet in Rotterdam te zien zullen zijn. Om 16:55 uur wordt er bij alle veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland het '5 voor 5 moment' gehouden, waarbij mensen die in onvrijheid hebben geleefd hun verhaal op de verschillende hoofdpodia vertellen. Bezoekers van het Bevrijdingsfestival kunnen ook speeddaten met veteranen. Zij zullen zo veel mogelijk vragen van de mensen beantwoorden. Het festival bij de Euromast duurt van 13:00 uur tot 23:00 uur. Bevrijdingsvuur

Teams uit onder meer Krimpen aan den IJssel en Brielle brengen zaterdag het Bevrijdingsvuur naar hun gemeente. Het vuur wordt traditiegetrouw aangestoken in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen. Dit bevrijdingsvuur markeert de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei. Meer dan 85 sporters brengen het vuur al lopend naar hun eigen gemeente.

Legoblokjes

In Evenementenhal Gorinchem wordt zaterdag en zondag gebouwd aan een Vrijheidsmonument, gemaakt van Legosteentjes. "Met het bouwen van een Vrijheidsmonument hopen we een steentje bij te dragen aan de bewustwording van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is", vertelt organisator Renée Reinders. Zonnig

De buitenactiviteiten op Bevrijdingsdag hebben zaterdag van het weer niets te vrezen. Het belooft een zeer zonnige dag te worden met een temperatuur van zo'n 21 graden.

Rotterdams tintje

Bevrijdingsdag wordt in Nederland traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Dit jaar zit er aan dat concert een Rotterdams tintje: Het Rotterdams Philharmonisch Orkest verzorgt dit jaar het concert onder leiding van dirigent Antony Hermus.