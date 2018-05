De Capelse wethouder Jean Paul Meuldijk is getroffen door een hersenbloeding. Dat gebeurde tijdens zijn vakantie in Frankrijk.

Meuldijk is wethouder Financiën en zit namens Leefbaar Capelle in het college. Hij is in het ziekenhuis in Grenoble succesvol geopereerd.

Het behandelend medisch team is hoopvol op een goed en volledig herstel. Zijn portefeuille wordt tijdelijk waargenomen door de overige wethouders.