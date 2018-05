Deel dit artikel:











Auto klapt op boom in Schiedam Foto: MediaTV

Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt in Schiedam. De auto waar zij in zat, klapte door een nog onbekende oorzaak tegen een boom op de Lorentzlaan.

Zij is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een andere inzittende is in de ambulance nagekeken. De auto is total loss.