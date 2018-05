Deel dit artikel:











McOngeluk in Spijkenisse Foto: Politie Nissewaard

Het pand van fastfoodketen McDonald's in Spijkenisse is vrijdagavond flink beschadigd geraakt. Een auto is het afhaalloket van het filiaal aan de Borgtweg ingereden.

Een automobilist wilde uit een parkeervak rijden, maar door een nog onbekende oorzaak accelereerde de auto opeens. De auto reed vervolgens het afhaalloket van de McDrive in. "Er vielen gelukkig geen gewonden", meldt de politie. Hoewel het afhaalloket is beschadigd, kunnen er volgens een medewerker van het filiaal aan de Borgtweg wel gewoon bestellingen afgehaald worden zaterdag. "Het is afgedekt met houten platen, maar we zijn gewoon open."

[tweet:https://www.facebook.com/PolitieNissewaard/posts/842553525931923]