Agent gewond bij mishandeling in Capelle aan den IJssel

Een agent is zaterdagochtend bij een controle mishandeld in Capelle aan den IJssel.

Twee agenten controleerden rond 07:20 uur op rijden onder invloed in het Ringvaartpark in Capelle aan den IJssel. Een bestuurder die te veel gedronken had om nog te mogen rijden, ging bij zijn aanhouding vol in verzet. Hij riep daarbij hulp in van zijn medepassagiers.

Twee van hen mishandelden een van de agenten. Ze trapten hem in zijn rug. De andere agent gebruikte pepperspray tegen de verdachten, maar zij wisten desondanks te ontkomen.

Later zijn twee verdachten aangehouden. De andere twee wisten te ontkomen.