'Grindr-gebruikers willen aangifte doen tegen Roy B.'

Roy B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn, wordt door meerdere bezoekers van homodatingapp Grindr beschuldigd van stalking en bedreiging. Dat meldt het AD.

De betrokkenen willen samen aangifte doen tegen hem. De initiatiefnemer van de gezamenlijke aangifte is een 22-jarige Rotterdammer. "Hij oogt goedlachs, maar die Roy heeft duidelijk twee gezichten", vertelt hij. "Als hij op Grindr werd afgewezen, leek het wel of hij kortsluiting kreeg."

Ook andere gebruikers van Grindr vertellen aan het AD dat B. erg agressief kan zijn en dat hij achter jongens, die hem eerder hadden afgewezen, bleef aanjagen.

"We hopen dat de politie onze aangifte in behandeling neemt." Roy B. heeft zelf nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

Orlando