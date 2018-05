Zonnig weekend voor de boeg, maar voor zwemmen is het te vroeg

Er staat ons een weekend met lekker weer te wachten. Erg zonnig, een temperatuur van een graad of 22 en een matige wind. Maar nu meteen de zee in te duiken om verkoeling te zoeken is niet verstandig, zegt weerman Ed Aldus.

Het oppervlaktewater van de zee heeft op dit moment een temperatuur van zo'n 12 graden. Dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. "Maar onder water is het een stuk kouder", zegt Ed: "Het is niet verstandig om ver de zee in te gaan. Je kan bewusteloos raken."

Op de stranden zelf is het wel goed toeven, al moeten strandaanbidders zaterdagmiddag rekening houden met een frisse zeewind. "Het is dan handig om een windscherm mee te nemen".

Vanaf zondag is de oostenwind wat sterker en wordt het een stuk warmer: zo'n 23 graden op het strand en 25 graden in de duinen. Ook maandag en dinsdag lopen de temperaturen nog iets op. "En er is geen wolkje aan de lucht te zien tot dinsdag!"