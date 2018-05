Wordt 'bosbadderen' het nieuwe yoga?

Je 'onderdompelen' in het bos om bij te komen, tegen depressies en om een hoge bloeddruk tegen te gaan. Forest Bathing, of bosbadderen, is overgewaaid vanuit Japan naar Rotterdam.

Er wordt niet letterlijk in een bad met water gestapt, legt Melo Feldkamp uit.

Zij studeert voor gids om cursussen Forest Bathing te kunnen geven. Het is een combinatie van mindfulness en kracht halen uit de natuur, door bijvoorbeeld te ruiken en te proeven terwijl je door het bos wandelt.

"Het gaat om stoffen die door bomen worden afgescheiden. Bijvoorbeeld wat je ruikt bij bomen. Die stoffen zijn hartstikke goed voor je", vertelt Feldkamp.

De stoffen zouden onder meer moeten helpen tegen "echte stadskwalen", legt Feldkamp uit. "Depressie, een hoge bloeddruk. Het is door universiteiten wereldwijd aangetoond dat Forest Bathing goed is voor de gezondheid."

Gezondheidszorg

Wereldwijd zijn zo'n 300 mensen gecertificeerd Forest Bathing-gids. "Wij proberen eigenlijk als wereldwijde organisatie het bosbadderen bij gezondheidszorg op de kaart te krijgen."

In Japan is dat al gelukt: "Als je daar een hoge bloeddruk hebt, zegt de huisarts dat je eerst even twee sessies Forest Bathing moet doen voor je pillen krijgt. Daar werkt dat dus al heel goed."

Het nieuwe yoga?

Feldkamp geeft als bostherapeut in opleiding in en rond Rotterdam bosbadder-sessies. Onder meer in het Kralingse Bos, het Park en het Eiland van Brienenoord doet zij aan Forest Bathing.

"Het is echt in opmars in het Westen. Het zou tof zijn als dit het nieuwe yoga wordt. We hebben hier zoveel steen, en dat moeten we met zijn allen gaan keren."