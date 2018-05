Deel dit artikel:











Volg SC Cambuur-FC Dordrecht op Radio Rijnmond SC-Cambuur-FC-Dordrecht

FC Dordrecht heeft een zeer kleine kans om de tweede ronde van de nacompetitie te halen, maar dan zullen de Schapenkoppen in Leeuwarden tegen SC Cambuur een 4-1 achterstand moeten wegwerken. Radio Rijnmond is bij deze terugwedstrijd in Friesland.

Om 20:45 uur begint SC Cambuur-FC Dordrecht. Die wedstrijd is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop is de radiocommentator. Dennis Kranenburg presenteert de show van 20:00 uur tot 23:00 uur. Verder besteden we ook aandacht aan de andere voetbalclubs en sporten in onze regio.