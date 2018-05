Duarte: 'Sparta moet in de nacompetitie zonder druk voetballen'

Deroy Duarte hoopt voordat de nacompetitie voor Sparta begint nog een keer vlammen voor het thuispubliek. Zondag komt Heracles Almelo op Het Kasteel op bezoek. Maar de middenvelder ziet het komende duel ook als een test: "Als je deze wedstrijd speelt, dan zie je hoe we erin zitten en hoe het met ons vertrouwen is."

Waarschijnlijk zal SC Cambuur de tegenstander zijn in de nacompetitie voor Sparta. Duarte kijkt op vrijdagavond vaak naar de goals in de Jupiler League. "Maar het is niet zo dat ik Cambuur specifiek volg", zegt hij. "Ik heb wel wedstrijden van die club gezien en ken een paar spelers, maar ik weet niet hoe ze spelen."

In de nacompetitie kan van alles gebeuren, aldus Duarte. Hij vindt dat Sparta genoeg kwaliteiten heeft en dat de Rotterdammers moeten durven voetballen. "We moeten alles geven en zonder druk voetballen."

Wat Duarte nog meer te vertellen had, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.