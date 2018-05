Raad Rotterdam verdeeld over plannen Pijbes met Het Park

De aankondiging van Wim Pijbes om met de stichting Droom en Daad te investeren in een herinrichting van Het Park bij de Euromast, leidt tot wisselende reacties bij de Rotterdamse politiek.

De VVD noemt het 'geweldig' dat Droom en Daad het park wil aanpakken en vraagt de wethouder of hij al in gesprek is met de particuliere organisatie. Daarnaast wil VVD-raadslid Pascal Lansink weten hoe bewoners, ondernemers, natuurorganisaties en organisatoren worden betrokken bij de ontwikkeling van Het Park.

Veel minder enthousiast is de Partij voor de Dieren. "Het is toch onbestaanbaar dat een particulier gaat bepalen hoe het groen in de stad eruit gaat zien?", zegt raadslid Ruud van der Velden. "Buiten de gemeenteraad om! Terwijl het een park van de gemeente is."