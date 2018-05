Peter van Kralingen vraagt:

In het Wilhelmus is er een zin 'ben ik van Duitsen bloed' maar een leraar Nederlands vertelde ooit dat het eigenlijk 'Doetsen bloed' moet zijn. Is het mogelijke dat dit in verband staat met het Engelse 'Dutch'?. Klopt hetgeen mijn leraar Nederlands mij vertelde en is 'Duitsen bloed' een misverstand?

