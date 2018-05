Stefan Haensel wilt graag het volgende weten:

Het valt mij al jaren op dat ongeveer alle openbare klokken in de stad een andere tijd aangeven. Soms staan ze stil, soms lopen ze (ruim) achter of voor en heel soms lopen ze goed. Wat is de gedachte van de gemeente achter deze dure klokken? Waarom lopen ze zo erbarmelijk vaak verkeerd? Zijn ze in het mobiele telefoontijdperk nog wel nodig?

