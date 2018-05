Ton van Schrieck wilt graag het volgende weten:

Al 20 jaar woon ik in een flat en kijk ik uit op een haven. Ik zie altijd veel verschillende vogels (eenden, zwanen, meeuwen) zwemmen maar ik zie er nooit één dood in het water liggen. Hoe kan dat en wat gebeurt er met ze? In de natuur worden ze waarschijnlijk opgegeten door wolven of zo maar hoe gaat dat in de stad?

