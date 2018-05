Storing Erasmusbrug weer voorbij

De Erasmusbrug was zaterdagmiddag bijna twee uur in beide richtingen dicht. Dat kwam door een storing aan de slagbomen.

De storing begon rond 14:00 uur. Autoverkeer kon omrijden via de Willemsbrug, maar ook op de Maasboulevard hoopte het verkeer op. Omrijden via de Maastunnel was geen optie, omdat deze dicht is vanwege de langdurige renovatie.

Rond 15:45 was de storing verholpen en kon het verkeer de rivier weer over.

Door de stremming hadden ook verschillende tramlijnen last van vertragingen. Trams 20, 23 en 25 kunnen weer over de brug, maar volgen waarschijnlijk pas om 16:30 uur weer de dienstregeling.