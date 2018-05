Luuk Bonthond vraagt via Facebook:

Wat mij vaak opvalt is dat iemand twee keer iets zegt. Bijvoorbeeld "Goeie plaat, goeie plaat". Of "Doen we, doen we". Waarom doen ze dat?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.