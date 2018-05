Treinfanaten verzamelen langs de Oude Maas

Liefhebbers van modeltreinen moeten dit weekend in Barendrecht zijn. Modelbouwers uit binnen- en buitenland komen samen op de open dagen bij de Maasoever Spoorweg in het recreatiegebied langs de Oude Maas.

Er zijn locomotieven en wagons van over de hele wereld te zien, vertelt Paul Lelieveld van Maasoever Spoorweg Barendrecht. De schaalmodel treinen, die in totaal tussen de 10 en 20 meter lang zijn, rijden ook daadwerkelijk over het spoortje langs de Oude Maas. Passagiers kunnen meerijden in de wagons.



"Er zijn hier mensen uit onder meer Engeland en België", zegt Lelieveld. Ook zijn er meer dan vijftig mensen uit alle hoeken van Nederland naar Barendrecht gekomen om hun voertuigen te showen.

Ook in het depot van de Maasoever Spoorweg, dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek, staan zaterdag treinen uitgestald. Naast de grotere treinen zijn in het depot van de Maasoever Spoorweg kleine modeltreintjes te vinden. Kinderen kunnen daar zelf mee spelen op de miniatuurspoorbaan.

Verder staan er op het terrein een mini-stoomvrachtwagen en een kleine stoomtraktor. Ook deze voertuigen rijden rond over het terrein langs de Oude Maas.