Een jaar na overlijden Tim (16) door wurgspelletje, familie gaat voorlichting geven

Zondag is het precies een jaar geleden dat een tragisch ongeluk het leven van de familie Reynders uit Arkel voorgoed veranderde. Als vader en moeder thuiskomen, treffen ze hun zoon aan onderaan de trap. Één ding is gelijk duidelijk: Tim (16) leeft niet meer.

Om z'n nek zit de ceintuur van een badjas gebonden. Met die ceintuur had Tim geprobeerd zichzelf te wurgen. Men denkt aan zelfmoord, maar dat blijkt niet het geval. Op een filmpje is te zien dat Tim meedeed aan een gevaarlijk spelletje.

De choking challenge. Zo heet dat spelletje. Dat is een spel waarbij jongeren elkaar of zichzelf wurgen. Jongeren filmen het tafereel en plaatsen het op internet. Het gebrek aan zuurstof in de hersenen zorgen ervoor dat je in een roes raakt.

'Hét weekend'

Een jaar later is de familie de klap nog niet te boven. "Het afgelopen jaar is zwaar geweest, maar nu is het even extra zwaar. Alles komt weer naar boven", zegt vader Geert tegen RTV Rijnmond. "Dit is het weekend, hét weekend."

Maar de familie Reynders heeft zeker niet stilgezeten. "De eerste plannen begonnen al vrij snel na Tims overlijden op te borrelen", zegt moeder Anita. "Wij wisten niets af van het bestaan van dit soort spelletjes. Daar moet verandering in komen."

Website met waarschuwingen

Een geldinzameling voor het plannetje van de familie heeft zaterdagmiddag al zo'n 4.000 euro opgebracht. "Met dat geld kunnen we heel veel", zegt vader Geert. "We gaan komende week een begin maken aan een website."

"Daarop kunnen ouders dan de laatste challenges en de gevaren ervan bekijken. Later willen we het uitbreiden met professionele video's met informatie en lesmateriaal voor scholen. We bieden zo mogelijkheden om het gesprek erover aan te gaan met jongeren."

T.I.M.

Om alle plannen handen en voeten te geven, heeft de familie een stichting opgericht: Tegen Internet Misstanden (T.I.M.). "We doen het uit naam van Tim om anderen te waarschuwen", legt moeder Anita uit.