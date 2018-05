Deel dit artikel:











Amateurvoetbal: Dervisoglu de grote man bij Jong Sparta Amateurvoetbal

Halil Dervisoglu van Jong Sparta zal de thuiswedstrijd tegen Koninklijke HFC niet snel vergeten, want de achttienjarige aanvaller van de Rotterdammers scoorde zaterdagmiddag maar liefst vijf keer in het met 6-1 gewonnen duel in de tweede divisie. Opvallend: de uitslag stond voor rust al vast.

Ayoub Boukhari maakte de overige treffer namens de belofteploeg, die na dertig wedstrijden op de elfde plek staat met 42 punten. Barendrecht kon op bezoek bij AFC niet winnen. De Amsterdammers waren met 3-1 te sterk. Joey Jongman opende nog wel de score op Sportpark Goed Genoeg, maar het team van coach Adrie Poldervaart slikte vervolgens nog drie tegengoals. Barendrecht blijft na 31 duels wel derde met 55 punten. VVSB-Excelsior gaat om 18:00 uur van start. Derde divisie zaterdag

De wedstrijd Spijkenisse-Quick Boys werd een doelpuntenspektakel. De groen-witten verloren op eigen veld met 5-3 van de ploeg uit Katwijk. Michael van Dommelen, die komend seizoen voor VV Brielle zal spelen, was tweemaal trefzeker. Serginho van AxelDongen produceerde de derde goal voor de thuisploeg. Spijkenisse moet met de zestiende plaats (27 punten uit 31 wedstrijden) waarschijnlijk genoegen nemen met een plaats in de nacompetitie. De wedstrijd Spijkenisse-Quick Boys werd een doelpuntenspektakel. De groen-witten verloren op eigen veld met 5-3 van de ploeg uit Katwijk. Michael van Dommelen, die komend seizoen voor VV Brielle zal spelen, was tweemaal trefzeker. Serginho van AxelDongen produceerde de derde goal voor de thuisploeg. Spijkenisse moet met de zestiende plaats (27 punten uit 31 wedstrijden) waarschijnlijk genoegen nemen met een plaats in de nacompetitie. Capelle boekte in Harderwijk een 2-1 zege tegen VVOG. Olaf van der Sande en Dave van der Steen produceerden de goals namens de gasten. Handhaving is nog steeds mogelijk voor de groenhemden, die uit 31 confrontaties 31 punten behaalden. Het gat van vijf punten met ONS Sneek, dat op een veilige veertiende plek staat, moet in drie wedstrijden wel worden weggewerkt. ASWH zegevierde met 3-2 tegen ODIN '59. De goals van het thuisspelende team kwamen op naam van Kyle Doesburg (2x, waaronder één penalty) en Jesper van den Bosch. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht is twaalfde met met 41 punten uit 31 duels. Hoofdklasse A

SteDoCo versloeg regioploeg Zwaluwen in eigen huis met 2-0 door treffers van Remco Buist en Jesse Wielinga. Jordey van Dam miste vlak voor tijd namens de ploeg uit Hoornaar nog een penalty. SteDoCo staat met nog drie wedstrijden te gaan op de tweede plaats met 53 punten uit 27 duels. Het gat met koploper Noordwijk is zeven punten. SteDoCo versloeg regioploeg Zwaluwen in eigen huis met 2-0 door treffers van Remco Buist en Jesse Wielinga. Jordey van Dam miste vlak voor tijd namens de ploeg uit Hoornaar nog een penalty. SteDoCo staat met nog drie wedstrijden te gaan op de tweede plaats met 53 punten uit 27 duels. Het gat met koploper Noordwijk is zeven punten. Zwaluwen is na 27 wedstrijden een middenmoter. De Vlaardingers vinden zichzelf terug op de negende plek met 36 punten. Smitshoek pakte een puntje tegen AVV Swift (1-1). De Barendrechters knokken nog altijd om lijfsbehoud. De oranjehemden, die twaalfde staan, hebben na 26 duels in totaal 28 punten gepakt.