Koperdieven stelen 200 meter koper langs spoor Lombardijen Opengesneden kabel - Foto: Officier van Dienst ProRail

Koperdieven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag bezig geweest in de buurt van station Rotterdam Lombardijen en het emplacement IJsselmonde. In totaal werd zo'n 200 meter koper gestolen.

Op verschillende plekken in de buurt van station Lombardijen hebben de dieven de kabelmantels langs de rails opengesneden om te kijken of de kabels van koper zijn. Bijzonder gevaarlijk werk, door de kabels loopt 3000 volt. Er is een proces verbaal opgemaakt voor aangifte.