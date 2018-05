Deel dit artikel:











Sliedrecht Sport slechts een zege verwijderd van landstitel Volleybal

Sliedrecht Sport heeft nog één overwinning nodig om het landskampioenschap te prolongeren. De volleybaldames klopten in sporthal De Basis Coolen-Alterno met 3-2 in sets in het derde duel van de best-of-five. Voor deze winst was wel een comeback nodig.

De Sliedrechtse dames begonnen niet goed aan de wedstrijd. Alterno pakte de eerste twee sets (22-25 en 23-25) en leek af te stevenen op de tweede winst van het vijfluik, maar de blauw-witten kwamen sterk terug. Sliedrecht Sport sleepte de drie laatste sets uiteindelijk binnen (25-20, 25-21 en 15-13). Woensdagavond kan de ploeg van trainer Matt van Wezel in Apeldoorn de titel pakken. Vorige week ging Sliedrecht Sport op bezoek bij Alterno in een vijfsetter onderuit. Mocht het komende duel verloren worden, dan kunnen de Sliedrechtse volleybalvrouwen volgende week zaterdag in eigen huis de titelstrijd alsnog afmaken.