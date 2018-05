Deel dit artikel:











Cricket: Sparta maakt rentree met zege Cricket

Het eerste cricketelftal van Sparta is zaterdag het seizoen in de topklasse begonnen met een overwinning. De promovendus versloeg op het eigen veld in Capelle aan den IJssel het Haagse HCC.

De gasten waren de wedstrijd begonnen aan bat en kwamen tot 176 runs (9 out). Sparta haalde zonder al te veel moeite die score in (177 runs, 4 out). Landskampioen Excelsior’20 uit Schiedam opende ook met winst. Op bezoek bij Punjab op Rotterdam-zuid won het met 8 wickets. Punjab kwam tot 231 all out, Excelsior noteerde 232/2 out. De vierde Rijnmond-club in de Cricket-topklasse, het Rotterdamse VOC, gaat zondag in Amsterdam op bezoek bij Dosti. Hermes DVS ontbreekt dit seizoen op het hoogste niveau. De Schiedammers degradeerden vorig seizoen.