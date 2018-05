Deel dit artikel:











Honkbal: Neptunus nog altijd ongeslagen Neptunus in eigen huis

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag in eigen stadion in de hoofdklasse de vijfde zege op een rij geboekt. HCAW werd in Rotterdam met maar liefst 12-2 verslagen. De ploeg van coach Ronald Jaarsma had maar zeven innings nodig om het team uit Bussum op de knieën te krijgen.

In de eerste inning nam HCAW een 1-0 voorsprong, maar Neptunus kwam in de derde inning op gelijke hoogte. Pas in de zevende inning sloegen de Rotterdammers bij een 4-1 stand echt toe. De withemden pakten daarin maar liefst acht punten, waardoor het enige punt van HCAW er niet meer toe deed: 12-2. Neptunus gaat na vijf wedstrijden ongeslagen aan kop met tien punten. Zondag gaan de Rotterdammers op bezoek bij HCAW.