94,5 kilometer met bevrijdingsvuur in de hand naar Krimpen rennen

Bevrijdingsvuur wordt ontstoken in Krimpen aan den IJssel - Foto: AS Media

Een team van vijf hardlopers uit Krimpen aan den IJssel heeft zaterdag het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Krimpen gebracht.

Traditiegetrouw wordt het bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen en van daar te voet naar verschillende locaties in het land gebracht. Renners uit Krimpen legden 94,5 kilometer af om het vuur naar het terrein van voetbalclub DCV te brengen.

Initiatiefnemer was de 45-jarige Ingeborg de Vries. Haar familie heeft erg geleden in de Tweede Wereldoorlog.

De Krimpener renners liepen in estafette, met fietsers en begeleidende auto's om zich heen. Ze werden in de middag in Krimpen aan den IJssel ontvangen door loco-burgemeester Marco Oosterwijk. Die was 's nachts ook in Wageningen aanwezig om het team uit te zwaaien.

Er deden dit jaar 87 gemeenten in Nederland mee. Rond 20:30 uur kon ook in Vlaardingen het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen worden ontstoken.

In Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne werd het bevrijdingsvuur door bijna dertig ambtenaren opgehaald in Wageningen en naar Rockanje gebracht, een tocht van zo'n 150 kilometer.