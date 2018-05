Deel dit artikel:











Rotterdam Basketbal stunt op bezoek bij Den Bosch Rotterdam Basketbal (archieffoto)

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft zaterdagavond in de Maaspoort verrast tegen New Heroes/Den Bosch. De Rotterdamse basketballers wisten met een 92-89 zege in de derde wedstrijd van de best-of-three te stunten. Het team van coach Armand Salomon speelt in de halve finale van het landskampioenschap tegen Donar Groningen.

Het eerste kwart sloot Rotterdam Basketbal met een 18-14 achterstand af, maar de gasten werkten vervolgens een geweldige tweede kwart af: er werd een gat van dertien punten geslagen (20-33). Den Bosch kroop in het derde kwart iets dichterbij en wist in het laatste kwart zelfs de stand nog 80-80 gelijk te maken. Vervolgens begon het stuivertje wisselen tussen beide ploegen. Uiteindelijk trok Rotterdam Basketbal aan het langste eind: 89-92 bleek de eindstand.