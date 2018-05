Deel dit artikel:











Dordtse Stadslandbouwkas half jaar na brand weer open Stadslandbouwkas De Oude Beer

Na een half jaar is Stadslandbouwkas De Oude Beer in Dordrecht weer open. Door een brand in een deel van de kas moest er verbouwd worden. Daar hebben veel vrijwilligers bij geholpen. Zaterdag konden klanten er weer terecht.

In de kas, die helemaal door vrijwilligers wordt gerund, worden alle planten en groenten biologisch gekweekt. Vrijwilliger Jan Ligtenberg legt aan RTV Dordrecht uit wat voor klanten in de Stadslandbouwkas komen: "Dat zijn mensen uit de stad die graag verse groente kopen. Heel veel gezinnen met kinderen die het leuk vinden om langs te komen, om hun eigen peultjes te plukken of hun eigen kropje sla te snijden." De vrijwilligers van De Oude Beer net ten zuiden van Dordrecht eten ook uit hun eigen kas: "Het is leuk als je een plantje kweekt en je vindt 'm 's avonds terug op je bord." Wat overblijft gaat naar een voedselbank in Trefpunt de Stoof. Of het gaat op de composthoop om weer als bodem te dienen voor andere planten. De kas is open van woensdagmiddag tot en met vrijdagmiddag en op de zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.