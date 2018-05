Rotterdams Philharmonisch Orkest sluit Bevrijdingsdag muzikaal af

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft zaterdagavond het 5 mei-concert verzorgd. Het concert op de Amsterdamse Amstel is traditioneel de feestelijk afsluiting van Bevrijdingsdag.

Het was druk op de kaden om het podium heen. Onze koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren er ook bij.

Onder leiding van dirigent Antony Hermus speelde het Rotterdams Philarmonisch klassieke werken, maar begeleidde ook moderne artiesten als Maan, Willemijn Verkaik, CB Milton, Bastiaan Everink en de 17-jarige violiste Noa Wildschut.

We'll meet again

Het allerlaatste lied was We’ll meet again van de Britse zangeres Vera Lynn. In de Tweede Wereldoorlog kreeg zij de bijnaam The Forces' Sweetheart. We'll meet again was namelijk bijzonder populair bij soldaten die gedurende de oorlog van hun geliefden werden gescheiden.