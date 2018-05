FC Dordrecht na krankzinnige wedstrijd door in nacompetitie

FC Dordrecht heeft zaterdag een bizarre prestatie neergezet tegen SC Cambuur. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer kreeg het meest onwaarschijnlijke voor elkaar door in Leeuwarden met 4-1 te winnen. Omdat de heenwedstrijd in Dordrecht met dezelfde cijfers eindigde, was een strafschoppenreeks nodig om FC Dordrecht naar de volgende ronde van de nacompetitie te brengen.

De Schapenkoppen begonnen gretig in Friesland, maar dat enthousiasme werd niet beloond met een doelpunt. De betere kansen waren wel voor de thuisploeg. Met name Martijn Barto was meermaals gevaarlijk voor Cambuur. Na een half uur spelen was het wel raak voor de geelhemden. Issa Kallon schoot Cambuur op een 1-0 voorsprong, waarna het voor FC Dordrecht een moeilijk verhaal bleef.

Bizarre tweede helft

Maar het onmogelijke gebeurde in Friesland. Net na de thee maakte Jeremy Cijntje gelijk voor FC Dordrecht (1-1). Tien minuten later schoot Jafar Arias van dichtbij de 1-2 op het scorebord, waardoor de gasten het idee kregen dat er meer te halen was. Die gedachte was niet ten onrechte.

Want Cambuur raakte de regie over de wedstrijd kwijt. FC Dordrecht rook bloed en drukte door. Dat resulteerde in een benutte strafschop door Denis Mahmudov (1-3), al was deze penalty misschien onterecht gegeven. Twee minuten later hadden de Dordtenaren de stand over twee wedstrijden gelijk getrokken. Weer was het Mahmudov die scoorde (1-4). FC Dordrecht presteerde hiermee het meest bizarre scenario.

Na de 1-4 werd Cambuur pas echt wakker, maar stuitte een aantal keer op de debuterende doelman Menno Bergsen. Hij moest keeper Bryan Janssen vervangen, die tijdens de warming-up geblesseerd raakte.

Verlenging

Omdat de stand na de 73e minuut niet meer veranderde, moesten Cambuur en FC Dordrecht gaan verlengen. In de eerste helft van de verlenging beleefden de gasten een aantal hachelijke momenten voor het doel. Scoren deden de Friezen niet. Bergsen hield zijn ploeg op de been.

In de tweede helft van de verlenging kwam FC Dordrecht er een paar keer gevaarlijk uit. Zo verdween een stiftje van Danny Bakker, gehuurd van Cambuur, net over het doel en schoot Arias naast.

Uiteindelijk moesten strafschoppen uitwijzen welke ploeg naar de volgende ronde van de nacompetitie zal gaan. FC Dordrecht bleek daarin koelbloediger dan SC Cambuur (3-5). In de volgende ronde van de play-offs treffen de Dordtenaren zeer waarschijnlijk een regiogenoot: Sparta.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-4 (1-0) - Winst na strafschoppen (3-5)

30' 1-0 Issa Kallon

48' 1-1 Jeremy Cijntje

58' 1-2 Jafar Arias

71' 1-3 Denis Mahmudov

73' 1-4 Denis Mahmudov

Opstelling FC Dordrecht: Bergsen; Stankov, Breedijk, Bliek (46' Amevor), Delorge (46' Bannani); Hamer (100' Alkan), Kok, Bakker; Mahmudov, Arias, Cijntje