De Nooijer complimenteus na knappe ontsnapping FC Dordrecht

Gérard de Nooijer kon zijn geluk niet op na de miraculeuze 4-1 uitzege van FC Dordrecht tegen SC Cambuur in de terugwedstrijd van de eerste ronde van de nacompetitie. "In de tweede helft hebben we volle pressing gedaan. Complimenten aan iedereen die hier aanwezig was", zei de oefenmeester tegen RTV Rijnmond.

De trainer van De Schapenkoppen had vooral lovende woorden voor de debuterende doelman Menno Bergsen, die tijdens de warming-up te horen kreeg dat hij de geblesseerde Bryan Janssen moest vervangen: "In de laatste twintig minuten heeft hij fantastisch gekeept. Hij hield ballen tegen die onmogelijk waren. Een jongensdroom voor hem." De Nooijer was één van de weinige mensen die rekening hield met een positieve afloop voor FC Dordrecht, die in Leeuwarden een 4-1 thuisnederlaag moest goedmaken. "Je moet nooit opgeven. In de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat zij nog 45 minuten voor vier goals hadden", aldus de coach van FC Dordrecht, die in de tweede helft genoot. "Dit kan niet mooier." Wat De Nooijer nog meer te vertellen had over deze spectaculaire overwinning van FC Dordrecht tegen Cambuur, hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.