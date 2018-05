Deel dit artikel:











Opnieuw klapper op Lorentzlaan in Schiedam Foto: MediaTV

In de nacht van zaterdag op zondag is er voor de tweede nacht op rij een ongeluk gebeurd op de Lorentzlaan in Schiedam. Er zou dit keer sprake zijn geweest van een straatrace.

Rond 05:00 uur zou een van de racende auto's een tegemoetkomende auto hebben geraakt. Ambulancepersoneel heeft één van de inzittenden nagekeken. Tegen een boom

Een nacht eerder was het ook al raak. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakten twee inzittenden van een auto gewond, toen de bestuurder op de Lorentzlaan de macht over het stuur verloor en op een boom botste. Een nacht eerder was het ook al raak. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakten twee inzittenden van een auto gewond, toen de bestuurder op de Lorentzlaan de macht over het stuur verloor en op een boom botste. Bij dat ongeluk zouden verder geen andere voertuigen betrokken zijn. Een jongeman (19) en een meisje (17) zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen liepen na het ongeluk de gemoederen hoog op tussen betrokkenen en omstanders. De politie heeft de ruzie toen gesust.